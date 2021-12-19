Yılın son derbisinde kazanan çıkmadı

Stat: Ülker
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık
Fenerbahçe: Berke Özer, Kim Min-jae, Serdar Aziz, Szalai (Dk. 90+2 Nazım Sangare), Novak, Osayi-Samuel (Dk. 90+2 Valencia), Crespo, Zajc (Dk. 65 Mert Hakan Yandaş), Rossi (Dk. 65 İrfan Can Kahveci), Mesut Özil, Berisha (Dk. 71 Serdar Dursun)
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal (Dk. 22 Serdar Saatçı), Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef, Can Bozdoğan (Dk. 46 Oğuzhan Özyakup), Ghezzal (Dk. 90+1 Gökhan Töre), Pjanic, Larin (Dk. 78 Güven Yalçın), Batshuayi
Goller: Dk. 14 Mesut Özil (Penaltıdan), Dk. 30 Berisha (Fenerbahçe), Dk. 25 ve Dk. 59 Josef (Beşiktaş)
Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.
Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
Karşılaşmanın 14. dakikasında Mesut Özil'in penaltıdan kaydettiği golle öne geçen Fenerbahçe, 25. dakikada Josef'in golüne engel olamadı ve skora denge geldi.
Sarı-lacivertliler, 30. dakikada Berisha'nın ağları havalandırmasıyla birlikte devreye 2-1'lik üstünlükle girdi.
Dakikalar 59'u gösterdiğinde ise sahneye bir kez daha Josef de Souza çıktı ve skoru belirleyen golü attı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin puanı 28, Beşiktaş'ın 25 oldu. Sarı-lacivertliler 14, siyah-beyazlılar ise 17 puan Trabzonspor'un gerisinde kaldı.
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