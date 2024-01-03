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Yılın ilk kupası GG kadınlarının

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2024 yılının futbolda ilk resmi karşılaşmasında China Bazaar Gençlik Gücü kadın futbol takımı, Mağusa Spor Akademisi’ni 2-0 yenerek Kadınlar Süper Kupa’yı üst üste ikinci kez kazanma başarısı gösterdi

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Yılın ilk kupası GG kadınlarının
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Kadınlar Süper Kupa karşılaşmasında China Bazaar Gençlik Gücü ile Mağusa Spor Akademisi karşılaştı.

Sabriye Atikoğlu, Rüya Sakallı ve Buse Bağrıkara hakem üçlüsü yönettiği mücadele Atatürk Stadı’nda oynandı. Rakibini ilk yarıda kaydettiği gollerle 2-0 mağlup eden Gençlik Gücü, Süper Kupa şampiyonu oldu. Gençlik Gücü’ne kupayı getiren golleri 9’uncu dakikada Başak Ruso ile 29’uncu dakikada kazanılan penaltı atışında Şeyma Turgut kaydetti.

GG YİNE KUPAYLA BAŞLADI
China Bazaar Gençlik Gücü geride bıraktığımız sezonu üç kupa ile tamamlamıştı. Tarihte ilk kez oynanan Kadınlar Süper Kupa’nın yanı sıra Zehie Helin Reessur Kıbrıs Kupası ve Puma Kadınlar Ligi’ni kazanan Gençlik Gücü, 2023-24 sezonuna da Süper Kupa şampiyonluğu ile başlamış oldu. Maçın ardından düzenlenen kupa töreninde takımlara kupa ve madalyaları Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sıla Usar İncirli, KTFF Kadın Futbolu Sorumlusu Simay Kanan, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu üyesi Berkiye Kırmızıgil ile KTFF Yönetim Kurulu üyesi Arzu İzveren tarafından takdim edildi.
 
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