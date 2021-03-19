Yıldızlarımız, Yıldızspor’u coşturdu

Ünal Kaya ve Mehmet Altın’ın formasını giydiği Aydın Yıldızspor, hazırlık maçını farklı kazanırken, her 2 futbolcumuz da karşılaşmaya ilk 11’de başladılar

Temsilcilerimiz Ünal Kaya ve Mehmet Altın’ın formasını giydiği Türkiye Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Aydın Yıldızspor, hazırlık maçını farklı kazandı.

Türkiye Bölgesel Amatör Lig’de yeni sezon hazırlıklarını şampiyonluk parolası ile sürdüren Aydın ekibi Yıldızspor hazırlık maçlarına devam ediyor. Mavi-beyazlılar, hazırlık maçında BAL’ın Muğla temsilcisi Yatağanspor’un konuğu oldu. Milas İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmayaÜnal Kaya ve Mehmet Altın ilk 11’de başladı.

Maça iyi başlayan mavi-beyazlılar ilk yarıyı Sergen Şakirler ve Uğur Çetinkaya’nın attığı gollerle 2-0 önde bitirdi. Mavi-beyazlılar 1-0 önde iken, Yatağanspor’un kullanmış olduğu penaltıyı kaleci Burak Cengiz kurtardı.

İlk yarıdaki etkili oyununu ikinci yarıda da sürdüren mavi beyazlılar, Samet Albayrak ve Sergen Şakirler’in attığı gollerle skoru 4-0 getirirken maçı da bu skorla kazandı.

