Yıldızlarda finalistler belirlendi

Desly Döviz Bürosu ana sponsorluğunda gerçekleştirilen U15 Yıldızlar Futbol Turnuvası başlarken, Yeniboğaziçi ve 1461 İskele Trabzon takımları finalist oldular

Desly Döviz Bürosu ana sponsorluğunda düzenlenen U15 Yıldızlar Turnuvası, Yeniboğaziçi Osman, Ergün, Mehmet Stadında başladı.Süleyman Özkoç organizasyonluğunda Desly Döviz Bürosu ana sponsorluğunda gerçekleştirilen U15 Yıldızlar Futbol Turnuvasında 2005-2006-2007 doğumlu sporcular mücadele ediyor. U15 Yıldızlar Turnuvasında Dörtyol-Güvercinlik, Yeniboğaziçi, Maraş, 1461 İskele Trabzon olmak üzere dört takım, tek maç eleme sistemine göre mücadele ediyor. Kura çekimi sonrasında genç hayatını kaybeden Hüseyin Çakırlı anısına 1 dakikalık saygı duruşu yapılırken, ana sponsorDesly Döviz Bürosu direktörü Süleyman Özkoç katılımcılara ve futbolculara yaptı. Kısa konuşmanın ardından ilk gün iki karşılaşma oynandı.Abdullah Adem’in yönettiği karşılaşmalarda Yeniboğaziçi, Dörtyol-Güvercinlik’i 4-2, 1461 İskele Trabzon da Maraş’ı normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlanan maçta, penaltı vuruşları sonunda 6-5 mağlup ederek finale yükseldiler.U15 Yıldızlar Turnuvası finalinde Yeniboğaziçi ile 1461 İskele Trabzon karşı karşıya gelecekler. Dörtyol-Güvercinlik ile Maraş ise üçüncülük mücadelesi verecekler. Karşılaşmalar 8 Ağustos Cumartesi günü oynanacak ve turnuva tamamlanacak.Oynanacak olan final karşılaşması öncesinde sporculara bisiklet ve 20 adet top çekilecek kura ile verilecek. Yıldızlar futbol turnuvası “Sen bir fidansın, seni korumak, yönlendirmek, yetiştirmek ve kazanman için buradayız”, “Her şey çocuklarımızın geleceği için, haydi çocuklar sahaya” sloganları ile gerçekleştirilen turnuvanın sonunda düzenlenecek ödül töreninde takımlara ödüller yetkililer tarafından verilecek.