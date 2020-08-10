Yıldızlar Yeniboğaziçi’nde parladı

Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadında oynanan U15 Yıldızlar Turnuvası tamamlanırken, şampiyon Yeniboğaziçi U15 Takımı, ikinci ise 1461 İskele Trabzonspor U15 Takımı oldu

Süleyman Özkoç organizasyonluğunda, Desly Döviz Bürosu ana sponsorluğunda düzenlenen U15 Yıldızlar Turnuvası oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

2005-2006-2007 doğumlu sporcuların mücadele ettiği turnuvada Dörtyol-Güvercinlik, Yeniboğaziçi, Maraş, 1461 İskele Trabzonspor takımları mücadele etti. Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadında oynanan turnuvada maçları Abdullah Adem yönetirken, finalde Yeniboğaziçi, 1461 İskele Trabzonspor’u mağlup ederek şampiyon oldu. Maraş, Dörtyol-Güvercinlik maçının normal süresi beraberlikle sonuçlanırken, maçı penaltı vuruşları sonunda Maraş kazanarak turnuva üçüncüsü oldu.

U15 Yıldızlar Turnuvasına katılan sporculara dondurma ve döner ikramında bulunulurken, final karşılaşması sonrasında sporculara 20 adet top,bir sporcuya da bisiklet çekilen kura sonrasında verildi.

Yıldızlar Futbol Turnuvası“Sen bir fidansın, seni korumak, yönlendirmek, yetiştirmek ve kazanman için buradayız.”, “Her şey çocuklarımızın geleceği için, haydi çocuklar sahaya” sloganları ile gerçekleştirilen turnuvada final maçı sonrasında düzenlenen ödül töreninde tüm takımlara kupalar, şanslı 20 sporcuya toplar, bisikleti kazanan Yeniboğaziçi sporcusu Salih Durmaz’a bisikleti, Yeniboğaziçi Belediye başkanı Mustafa Zurnacılar, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu başkanı Osman Ercen, Desly Döviz Bürosu direktörü Süleyman Özkoç, BRT Spor Servisi’nden Ahmet Ogan, takım antrenörleri Ahmet Taşer, Adem Ertem, Zafer Kuş ve hakem Abdullah Adem tarafından verildi.

