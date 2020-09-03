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Yıldızlar Digomo dedi

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Yıldızlar Digomo dedi
İsa TABAK
BTM Birinci Lig kulüplerinden Dikmen Gücü'nün yıldız oyuncuları Mehmet Kanat ile Murat Gertik yeni sezonda da kulüplerinde forma giyecekler.
Geçtiğimiz sezon BTM Birinci Lig finalinde İncirli'ye mağlup olarak K-PET Birinci Lige yükselemeyen Dikmen Gücü ile yeniden anlaşan Mehmet Kanat ve Murat Gertik, takımlarını hedefe taşımaya çalışacaklar.
Bu arada Murat Gertik, "Yarım kalan hikayeyi tamamlamak için, 1 yıl daha evindeyim." açıklamasını yaptı.
 
 
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