‘Yıldız’ parlıyor parlatıyor

Futbolumuz genç bir yıldız daha kazanıyor. Bu sezon attığı gollerle A2 Süper Lig’de MTG takımıyla hem lig hem de Ahmet Sami Topcan Kupası şampiyonluğu yaşayan Atay Yıldız, transfer olduğu Gaziveren takımını da attığı gollerle BTM 1. Lige çıkarmayı başardı

İbrahim DALOĞLU

Süper Lig ekibi Mağusa Türk Gücü A2 takımının genç golcüsü Atay Yıldız bu sezon attığı gollerle hem A2 liginde hem BTM 2. Lig’de gol krallığı yaşayarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Yaşı daha 19 olan genç yıldız Süper ligde MTG A2 takımı ile 2 kupa kazanırken, 50 küsur gol attı. A2 liginin tamamlanması sonrasında ise BTM 2. Lig ekibi Gaziveren’e transfer olan Atay Yıldız, BTM 2 gibi bir ligde 13 maçta 20 gol atarak hem kendi grubunda hem da genel toplamda en golcü futbolcu oldu. Yıldız, final maçında da gol atarak takımını da bir üst lige çıkardı. Takım geriye düştüğü, kötü oynadığı anlarda ya skoru eşitledi ya öne geçiren golleri attı bazı maçlarda ikisini birden yaptı.

Ceza sahası içinde inanılmaz bitirici bir golcü olarak dikkat çeken Yıldız, sağ ayak, sol ayak, kafa fark etmeksizin gol atabiliyor.

Ülke futbolumuzda iz bırakan Jacques, Yasin Kansu, Ertaç Taşkıran ayarında temiz ve net vuruşları olan Atay Yıldızı’ın, en önemli özelliği ise golü koklama özelliği çok fazla.

Önümüzdeki 15-20 yıl eğer büyük bir sıkıntı yaşamazsa adından çok söz ettirmesi bekleniyor.



