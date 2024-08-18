Yıldırım Masterleri, Sofya’ya gidiyor

Ülkemizin köklü futbol master derneklerinden olan Yıldırım Masterler Derneği ülkemizi Bulgaristan’da temsil edecek.

Bulgaristan’ın Sofya kentinde 5 – 9 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Masterler Futbol Turnuvası’na davet alan Yıldırım Masterler Derneği ülkemizi temsil etme adına turnuvaya katılıyor.

Dernek başkanı Hüseyin Akil yaptığı açıklamada katıldıkları geçmiş turnuvalarda kurdukları iyi ilişkiler nedeniyle Sofya Masterler Derneği’nden aldıkları bu davete icabet edeceklerini kaydetti.

