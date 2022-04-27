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Yıldırım Masterleri, Atatürk Bahar Turnuvası’na hazırlanıyor

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Yıldırım Masterleri, Atatürk Bahar Turnuvası’na hazırlanıyor
Ülkemizin masterfubol takımlarından olan Yıldırım Masterleri, Antalya’da geleneksel olarak gerçekleştirilen Atatürk Bahar Turnuvası’na katılacak.
11-15 Mayıs tarihleri arasından Antalya’nın Kundu bölgesindeki Kremlin Palas Otel tesislerinden gerçekleştirilecek olan 12. Atatürk Bahar Turnuvası için hazırlıklarını sürdüren Yıldırım Masterleri haftada bir idman ve maçla hazırlanıyor.
Bu yıl ‘Mardin Özel’ konseptiyle gerçekleştirilecek olan turnuvaya Türkiye’nin birçok bölgesinden ve yurt dışından 50 takımın mücadele edeceği bildirildi.
 
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