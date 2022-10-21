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Yıldırım Masterleri, Antalya’da yarı finalde

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Yıldırım Masterleri, Antalya’da yarı finalde
Ülkemizin başarılı master futbol derneklerinden olan Yıldırım Masterler Derneği Antalya’da katıldıkları ‘Antalya Soccer Cup 2022’ masterler turnuvasında yarı finale kalmayı başardı.
Antalya’da her yıl geleneksel olarak düzenlenen uluslararası  masterler turnuvası olan ‘Antalya Soccer Cup 2022’ turnuvasında mücadele eden Yıldırım Masterler Derneği grubunda ilk gün oynadıkları Mersin Masterleri maçını 2-1 kaybetmesine karşın, bugün oynadıkları ilk maçta Tatvan Masterleri takımını 4-3 ikinci maçta ise Denizli Bereketli Masterlerini 3 – 0 mağlup ederek gruplarından çıkarak yarı final oynamaya hak kazandılar.
Yıldırım Masterleri takımı Ankara PTT Masterleri ile yarı final maçına çıkacak.
 
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