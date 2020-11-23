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Yıldırım aday olmayacak

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Haspolat Sanayi Gençlik Spor Kulübünün başarılı başkan Necati Yıldırım, olağanüstü genel kurulda başkan adayı olmayacağını açıkladı

Yıldırım aday olmayacak

İsa TABAK

BTM İkinci Lig kulüplerinden Haspolat Sanayi Gençlik Spor Kulübü, 6 Aralık Pazar saat 17:00’de olağanüstü genel kurul gerçekleştirecek.

Kulübe başarılı bir yıl yaşatmasına rağmen, futbolcu olarak da kulübüne hizmet veren başkan Necati Yıldırım olağanüstü genel kurulda başkan adayı olamayacağı açıklarken, şunları söyledi:

“Haspolat Sanayi Gençlik Spor Kulübü olağanüstü genel kurulunda başkan adayı olmayı düşünmediğimi açıklamak isterim.

Öncelikle benimle birlikte senelik başkanlık sürecinde yola birlikte çıktığım yönetici arkadaşlarıma, her zaman yanımda oldukları için çok teşekkür ederim.

Yağmur çamur demeden büyük fedakarlık gösteren futbolcularıma, döktükleri her damla ter için çok teşekkür ederim. Beni bu süreçte kırmayıp takımımızın teknik heyetinde görev alan hocalarıma ve kulübümüze destek veren tüm sponsorlarımıza teşekkür bir borç bilirim.”

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