Yıldıray’ın tercihi Yeniboğaziçi oldu

Aksa 1. Lig ekipleri Yeniboğaziçi ve Gençler Birliği takımlarının kadrosuna katmak için uğraştığı Yonpaş Dumlupınar futbolcusu Yıldıray Fenercioğlu, tercihini Yeniboğaziçi’nden yana kullandı

İbrahim DALOĞLU

Aksa 1. Lig’in doğu bölgesi ekibi Yeniboğaziçi, Yonpaş Dumlupınar futbolcusu Yıldıray Fenercioğlu'nu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezon Gençler Birliği'nde oynadığı futbolla birçok takımın da transfer listesinde olan Yıldıray'ın tercihi Yeniboğaziçi olunca dün çıkmaza giren transfer bugün neticelendi.

Özellikle Gençler Birliği’nin ısrarla kadrosuna katmak istediği Yıldıray, yeni sezonda kırmızı lacivertli forma için ter dökecek.

Yeniboğaziçi Kulübü de hazırladığı bir video klip ile yıldız oyuncunun transferini kamuoyuna duyurdu.

