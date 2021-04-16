Yiğidolar pes etmedi

Sivasspor, Süper Lig'in 35. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk oldu. 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-2 galibiyetle ayrılan Yiğido, ligdeki yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı ve kulüp rekorunu kırdı

Stat: Eryaman

Hakemler: Ümit Öztürk x, Yusuf Bozdoğan xx, Osman Gökhan Bilir xx

Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Johansson xxx, Halil İbrahim Pehlivan xx, Oliveira xxx, Polomat xx, Mendoza xx, Soner Dikmen xx, Candeias xxx (Ayite dk. 86 ?), Lima xx (Murat Yıldırım dk. 75 x), Sefa Yılmaz xx (Sio dk. 86 ?), Stancu x

Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Ahmet Oğuz xx (Kone dk. 67 x), Caner Osmanpaşa xx, Camara xx, Uğur Çiftçi xx, Cofie xx (Garcia dk. 46 xxx), Robin Yalçın xx (De Souza dk. 46 x), Fajr xx, Erdoğan Yeşilyurt xxx, Gradel xxx (Ninga dk. 90+3 ?), Yatabare x (Kayode dk. 46 xxx)

Goller: Oliveira (dk. 25), Johansson (dk. 37), (Gençlerbirliği), Garcia (dk. 78), Kayode (dk. 83), Polomat (dk. 90+4 k.k.) (Sivasspor



Süper Lig'in 35. haftasında Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında 2-0 öne geçen başkent temsilcisi, üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele Demir Grup Sivasspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Gençlerbirliği'nin gollerini 25. dakikada Diego Angelo ile 37'de Johansson kaydetti. Demir Grup Sivasspor adına ağları sarsan isimler ise 78'de Felix, 83'te Kayode ve 90+4'te Polomat (kendi kalesine) oldu.

Bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 12 maça çıkaran ve kulüp rekorunu kıran Sivasspor, puanını 50'ye çıkardı ve maç fazlasıyla 7. sıraya yerleşti.

Sahasında ilk devreyi 2-0 önde kapattığı karşılaşmada üstünlüğünü koruyamayan Gençlerbirliği ise 31 puanla 19. sırada kaldı.



