Yiğidolar, Antalya'da coştu

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 4-2 yenen Demir Grup Sivasspor, yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı

Süper Lig'in 33. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 4-2 yendi.

Antalya Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi takımın gollerini 27 (Pen.) ve 67. dakikalarda Fredy ve kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 1. ve 36. dakikalarda Tyler Boyd, 47'de Yatabare ile 90+2'de Erdoğan Yeşilyurt'tan geldi.

Bu sonucun ardından Antalyaspor 39 puanda kaldı. Süper Lig'de yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran DG Sivasspor ise puanını 44'e yükseltti.

SİVASSPOR'UN 10 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Demir Grup Sivasspor, yenilmezlik serisini 10 maça çıkarttı.

Sezonun ikinci yarısına deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olarak başlayan Sivas ekibi, daha sonra çıktığı 10 maçta da yenilgi yüzü görmedi.

