Yiğidolar'a Göztepe çelmesi

Süper Lig'in son haftasında Sivasspor, deplasmanda Göztepe'ye 3-1 yenildi. Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçını kazanmasıyla Yiğidolar ligi dördüncü sırada bitirdi. Göztepe'nin gollerini Napoleoni, Mossoro ve Berkan atarken, Sivasspor'un tek golü Fernando'dan geldi. Maç başladı. 11. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında ceza sahası dışı sol çaprazından Tripic'in şutukalenin sağından auta çıktı. 29. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Tripic, Barış Yardımcı’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan penaltı kararı verdi. 31. dakikada kazanılan penaltı atışında topu başına geçen Napoleoni, meşin yuvarlağı kalenin solundan ağlarla buluşturdu. 1-0 42. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mert Hakan'ın şutunda kaleci Göktuğ Bakırbaş meşin yuvarlağı kornere çeldi. 44. dakikada ceza sahası sol çaprazından Emre Kılınç’ın vuruşunda kaleci Göktuğ Bakırbaş topu oyun alanına doğru uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında Göztepe defansı meşin yuvarlağı kornere gönderdi. İlk yarı sona erdi. 49. dakikada gelişen Mert Hakan Yandaş’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa yükselen Fernando, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 1-1 54. dakikada sol kanattan Tripic’in ceza sahasına yaptığı ortada boş kalan Mossoro kafa vuruşuyla top filelere yolladı. 2-1 57. dakikada sağ kanattan Mert Hakan Yandaş’ın yaptığı ortada Skuletic’in kafa vuruşunu kaleci Göktuğ Bakırbaş kurtardı. 79. dakikada kontratağa çıkan Göztepe’de Halil Akbunar, ceza sahası çizgisi üzerinde Soner Aydoğdu’ya pasını aktardı. Soner'in şutunda top kalenin üstünden auta çıktı. 81. dakikada Göztepe ceza sahası içinde gerçekleşen pozisyonda yerden pasta Skuletic'in gelişine vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 90+3. dakikada Sivasspor ceza sahasında gerçekleşen pozisyonda Camara, Halil Akbunar'ı düşürdü. Hakem Ali Şansalan penaltı kararı verdi. 90+4. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Berkan Emir, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1