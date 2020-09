Yetki Sertoğlu’nda

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’na Sağlık Bakanlığı’na bağlı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’na yazdığı yazıdaki tedbirler ve devlet katkı payı protokolü imzalanması konusunda yetki verilmesi kulüplerce oylandı. Oybirliği ile alınan karar ile KTFF Başkanı’na sağlık ve ekonomik anlamda çalışma yapması için yetki verildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Mali Genel Kurulu, bugün (25 Eylül Cuma) Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. COVID-19 pandemi nedeni ile sağlık tedbirleri alınan, maske zorunluluğu ve sosyal mesafe kurallarına uygun gerçekleştirilen genel kurulun ilk kısmında faaliyet ve mali raporlar okunurken, ikinci kısımda 2020-21 futbol sezonunun değerlendirilmesi ile ilgili konu görüşüldü.Genel kurulda ilk olarak divanın oluşumu sağlandı. Divan Başkanlığına Arslan Bıçaklı seçilirken, divan sekreterliklerine ise Bayar Piskobulu ve Hasan Besim getirildi.Divan oluşumunun ardından faaliyet raporu mali müşavir Demir Adanır, faaliyet raporu ise KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu tarafından okundu. İki rapor da oybirliği sağlanarak aklandı.KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu konuşmasına 2019-20 sezonundaki en büyük faaliyetleri ve en büyük başarılarının pandemi nedeni ile kesintiye uğrayan sezonu tamamlamak olduğunun altını çizerken, “her şeye rağmen futbol dedik ve liglerimizi oynadık” dedi. Başkan Sertoğlu bu başarının tüm kulüplerin eseri olduğunu belirterek, tümüne teşekkür etti.Sertoğlu, 1 aylık bir süredir yazılı basın, sosyal medyada futbolun seçimi bile gölgede bıraktığını, 11’inci yılını sürdürdüğü başkanlığında futbol kulüplerinin ayakta durabilmesi ve gençliğe en iyi hizmeti vermesi için her zaman yanlarında durduğunu belirtti.Kulüplerin provoke edilerek kendisinin aldığı kararı başkanlara sunacağı havası oluşturulduğunu belirten Sertoğlu, kendilerinin futbolun oynanıp oynanmayacağı gibi bir dertleri olmadığını, gündemlerinin futbolun oynanabilmesi için bazı gerekli şartların hazırlanması olduğunu söyledi.Başkan Sertoğlu, futbolun başlatılması adına Sağlık Bakanlığı’na bağlı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’na bir yazı gönderdiğini belirterek, ilgili yazıyı genel kurul üyelerine dağıttı.1 Ekim sonrasında düzenlemelerin ivedilikle yapılması ve antrenmanların başlaması beklentilerini bu yazıda dile getirdiklerini, 2500-3000 PCR testi gerektiğini, testler sonucunda pozitif vakaların ve temaslıların ayrılıp diğerlerinin devam etmesi istemlerinde bulunduklarını aktaran Sertoğlu, protokol hazırlanması teleplerini yazıda ilettiklerini belirtti.Sertoğlu, 2020-21 sezonu olması nedeni ile düşüncesinin 2020 bitmeden futbolun başlamasını ancak bu konuda öneride bulunmayacağını, kararı kulüplerin vereceğini vurguladı.Hasan Sertoğlu, “Dünyada tüm bu talep ettiklerimizi hazırlayıp oynar, bizim de bunları hazırlamamız lazım. Kulüplerin hazır olmadığını görüyorum, benim işim kulüpleri batırmak değil ayakta tutmaktır. Testlerden prosedürlere her şey hazır olmadan başlarsak salgın olur, pozitifler çıkar ve ligler durursa ne olacak? Çoğu batacak, ligler dur tekrar başla ile bitmez, başlarsak bitireceğiz, durduğu anda kulüpler bunu kaldıramaz”Sertoğlu, Spor İhtisas Komisyonu’nun Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’na gönderdiği raporun detaylarının kendi dedikleri ile eşdeğer olduğunu ifade etti. Raporda önce bireysel spor yapılan federasyonlarda bireysel idman, sonrasında bireysel maçlar, müsabakalar, bir süre sonra toplu idmanlar ve yine bir süre sonra toplu maçlar yazıldığını, “sonra” kelimesinin de ucu açık olduğunu vurguladı.“Ülke ekonomisi ve kulüplerin ekonomisi zor durumdadır. Faaliyet sürdüremiyorlar, seyirci olmayacak, sosyal faaliyet yok, PCR testlerini yapmadan idman ve maçlara çıkamayız, maliyetlerin sorumluluğunu herkes kendi almalıdır, bunlar kolay organize edilecek bir iş değildir” diyen Sertoğlu, bunun için zamana ihtiyaç duyulduğunu aktardı.Başkan Sertoğlu, gün içinde Başbakan Ersin Tatar’ın kendisini arayarak spordaki devlet katkısında bir sorun olmayacağını da sözlerine ekledi.Divan Başkanı aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanı Arslan Bıçaklı ise konuşmasında salonda olan başkanların tek derdinin ülke gençlerine sahip çıkarak futbol oynatmak olduğunun altını çizerken, pandeminin tüm dünya gibi ülkeyi de etkilediğini belirtti. “Salonda futbolun oynanmamasını isteyen tek bir kişi var mı?” sorusunu soran Bıçaklı, futbolun başladıktan sonra durmaması üzerinde durulması gerektiğini belirtti.Bıçaklı, devletin gerekli tedbirleri alması ile birlikte futbolun hemen başlamasını istediğini söylerken, ülkede 15 bini aşkın işsiz insan oluştuğu bir ortamda sağlıkla beraber ekonominin de iyi düşünülmesi gerektiğini aktardı.Gönyeli kulübü Başkanı Mehmet Çıldır, yönetim, teknik heyet ve futbolcuların hazırladığı yazıyı genel kurula okudu. Yazıda yeni sezon planlamasının yapıldığına işaret edilirken, geçmiş sezonun tek PCR testi ile tamamlandığı belirtildi. Yazıda futbol sektörünün ciddi bir ekonomi yarattığına, binlerce kişinin ekmeğini buradan kazandığına işaret edilirken, 1 yıl oynanmamasının büyük olumsuzluklar yaratacağına, futbolun gerekli sağlık önlemleri alınarak antrenmanlara başlanmasına vurgu yapıldı.GHE Başkanı Veli Esendağlı, futbolun en erken şekilde başlaması taraftarı olduklarını, 2 gün önce Başbakan Ersin Tatar’ın kulüplerini ziyaret ettiğini ve 1 Ekim’de idmanlara başlanabilmesi konusunda olumlu konuştuğunu, KTFF Başkanı’nın da dediği gibi 2020 bitmeden maçlara başlanmasını umut ettiklerini belirtti.Esendağlı, futbolun oynanması için adımlar atılması konusunda Sağlık Bakanlığı’na yazı gönderen KTFF Başkanı Sertoğlu’na teşekkür etti.Türk Ocağı Kulübü Başkanı Ahmet Arslan ise konuşmasında bir sporcunun sağlığına bir şey olacaksa 2020-21 sezonunun hiç olmamasını istedi. “Bazı kesimler ekonomik hayatlarının devamı için ses çıkarabilir, bazılarının ufku çok daha geniştir, farklı noktalardan da olaylara bakar” diyen Arslan, futbol oynansın diyenlerin neden oynanmamalı açısından da olaylara bakmaları tavsiyesinde bulundu.Arslan, sağlığın, ekonominin ve futbol sevgisinin göz önünde bulundurularak karar alınmasını istedi.Lefke Kulüp Başkanı Adnan Doğruyol ise oldubittiye gelmeyeceklerini, Kulüpler Birliği’nin zayıflıkları olduğunu, her yıl genel kurul yapmadığını, pasif kalarak sorunlara uzak durduğunu belirtti. Kulüp olarak çoğunluğun kararına uyacaklarını, bu konuda yetkiyi KTFF Başkanı’na vermek istediklerini söyledi.Göçmenköy Kulübü Başkanı Ersan Karataş, futbolun 1 yıl ertelenmesi gibi bir karar olmadığı halde bunu gündeme getirmenin anlamsız olduğunu, birkaç antrenörün yüzünden ortamın gerildiğini, kimsenin kulüp başkanları karşısında saygısını yitirmemesini istedi. Futbolun oynanmasından yana olduklarını belirten Karataş, gerekli hazırlıkların yapılmasını, başlayacağı dönem öncesinde de 8 hafta hazırlık süresi istediklerini aktardı.Hamitköy Kulübü Başkanı Evren Mannaş ise yapılması gerekenler gerçekleşmeden futbolun oynanmayacağını herkesin bildiğini, pandeminin dünyanın başının belası olduğu bir dönemde hazırlıkların çok ciddiye alınmasını istedi. Kulüp olarak Başkan Sertoğlu’nun arkasında olduklarını ifade eden Mannaş, tersi olsun diye uğraşılırsa sağlık ve ekonomik kaosun içinden kimsenin çıkamayacağını savundu.MTG Başkanı Koral Bozkurt konuşmasında öncelikle sağlığa baktıklarını, geride kalan sezonu sıfır vaka olduğu için tamamlamak istediklerini hatırlattı. Kulüpler Birliği olarak son yaptıkları toplantıda lig oynanmasın kararı aldıkları söylemlerinden büyük rahatsızlık duyduğuna vurgu yapan Bozkurt, bunun büyük bir yalan olduğunu vurguladı. Bozkurt, MTG olarak yeni sezonun oynanmasını istediklerini, yaptıkları yatırımın günlük olmadığını belirtti.Merit Alsancak Yeşilova Kulübü Başkanı Redif Nurel ise dünyada futbolun nasıl oynandığına iyi bakılması gerektiğini, orada herkesin tesislerde kaldığını belirterek, oradaki profesyonel anlayışla bizdekinin aynı olmadığını belirtti. Nurel, sağlıklı şartlar oluşması yanında işin bir de ekonomik ayağı olduğunu belirterek, sponsorunun bundan vazgeçmeyi düşündüğünü, bu durumların örneklerinin olduğunu, kulüplerin mali açıdan sıkıntılar yaşayacağına vurgu yaptı.Değirmenlik Kulübü Başkanı Emirali Öztüccar ise futbol oynanması yetkisinin KTFF’de değil Sağlık Bakanlığı’na bağlı üst kurulda olduğunu belirterek, kendilerinin futbol sevgisini kimsenin sorgulamaya hakkı olmadığını söyledi. Kulüpler Birliği eleştirilerine de değinen Öztüccar, birlik yönetiminde genel kurulda yetki verdiklerini hatırlattı.Binatlı Kulübü adına konuşma yapan Özel Tahsin, dünyada ve ülkede artan vaka sayılarına dikkat çekerek, işyerlerinin kapandığını, insanların işsiz kaldığını, sponsorların azaldığını aktardı. Tahsin yabancı oyuncu kontenjanı konusunda da bir kargaşa olduğunu, bunu genel kurul ile düzenlenmesi gerektiğini belirtti.Konuşmaların sonunda KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’na Sağlık Bakanlığı’na bağlı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’na yazdığı yazıdaki tedbirler ve devlet katkı payı protokolü imzalanması konusunda yetki verilmesi kulüplerce oylandı. Oybirliği ile alınan karar ile KTFF Başkanı’na sağlık ve ekonomik anlamda çalışma yapması için yetki verildi.Genel kurul öncesinde oylanan ve genel kurul gündemine alınan Süper Lig’de A lisans teknik adamların teknik direktör statüsünde sayılması ile ilgili 14 oyla verilen önerge konusunda KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu söz aldı.Konunun yönetim kurulu yetkisinde olduğunu ancak bu şekilde kabul edilmesinin etik olmadığını ve bir takım tehlikeler içerdiğini belirten Sertoğlu, açma kararı aldıkları ancak erteledikleri teknik direktör kursu açılıp tamamlanana kadar geçici olarak bu hakkı verebileceklerini, kabul edilmesi halinde bunu yönetim kuruluna götüreceğini söyledi. Öneri kabul edildi. Genel kurul dilek ve temennilerin ardından tamamlandı.