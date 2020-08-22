Yeşilyurt’ta Mercan görevde

Niyazi ERGÜLEN
BTM İkinci Lig 7. Grup ekiplerinden Yeşilyurt’ta antrenör değişikliği olurken, göreve Buğra Mercan getirildi.
Antrenör futbolcu Diren Ağdelen’in, iş yoğunluğundan dolayı antrenörlükten ayrılma kararı alması üzerine Batı bölgesinin genç antrenörlerinden Buğra Mercan ile anlaşıldı.
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