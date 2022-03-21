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Yeşilyurt galibiyetle başladı

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Yeşilyurt galibiyetle başladı
Niyazi ERGÜLEN
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen BTM İkinci Ligde mücadele edecek takımların yeni sezon hazırlıkları sürüyor.
Hazırlıklara erken başlayan kulüpler ise hazırlık maçlarına başladılar. Uzun süren aranın ardından maç eksikliklerini gidermek isteyen kulüplerden Yeşilyurt ile Kalkanlı hazırlık maçı oynadılar.
Baf Ülkü Yurdu Antrenman Sahasında oynanan Yeşilyurt – Kalkanlı hazırlık maçını Yeşilyurt 2 – 1 kazandı. Yeşilyurt’un gollerini Osman ve Fahri, Kalkanlı’nın golünü ise Süleyman kaydetti.
 
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