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Yeşiltepe Ilgaz’da Özorun’la yola devam

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Yeşiltepe Ilgaz’da Özorun’la yola devam
İktisatbankası BTM İkinci Lig kulüplerinden Yeşiltepe Ilgaz kulübünde olağan genel kurul gerçekleştirildi. Kulüp lokalinde bulunan ve aralarında kadın üyelerinde oolduğu kalabalık bir üye kitlesinin katılımıyla gerçekleştirilen olağan genel kurula tek başkan adayı olarak giren kurucu başkan Alper Özorun üyelerin onayıyla tekrar başkanlığa seçildi.
 
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