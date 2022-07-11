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Yeşiltepe Ilgaz genel kurula gidiyor

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Yeşiltepe Ilgaz genel kurula gidiyor
Niyazi ERGÜLEN
BTM 2. Lig Güzelyurt bölgesi takımlarından Yeşiltepe Ilgaz Kulübü yarın akşam genel kurul gerçekleştiriyor.
Kulüp lokalinde gerçekleştirilecek olan ve saat 20.00'de başlayacağı duyurulan Yeşiltepe Ilgaz Kulübü genel kurulunda  başkanlığa bugün itibariyle sadece mevcut başkan Alper Özorun adey oldu.
Özorun yarın gerçekleştirilecek genel kurulda üylerden 2. kez başkanlık için onay isteyecek.
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