Yeşilova’dan kaleye takviye

Süper Lig ekiplerinden Alsancak Yeşilova, Doğan Türk Birliği'nden Dursun Cem Ateş'i kiraladı.
Yeşil beyazlı ekip, Ateş'e bugün imzayı attırdı.
Dursun Cem Ateş, son olarak geçen sezonun ikinci devresinde Cihangir'in kalesini korumuştu.
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