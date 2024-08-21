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Yeşilova’dan bir nokta transfer daha

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Yeşilova’dan bir nokta transfer daha
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Yeşilova nokta transferlerine İlker İnceler ile devam etti. Geçtiğimiz hafta defansına K.Kaymaklı'dan Sena Develioğlu'nu katan yeşil beyazlılar Caner Oshan'ın raporu doğrultusunda  Karşıyaka'nın başarılı defans futbolcusu İlker İnceler'i de kiralık olarak transfer etti.
Yeşilova İlker'e karşılık Karşıyaka'ya Eyyüp Öztep ile Mehmet Kum'u verdi.
 
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