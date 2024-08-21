Yeşilova’dan bir nokta transfer daha

Yeşilova nokta transferlerine İlker İnceler ile devam etti. Geçtiğimiz hafta defansına K.Kaymaklı'dan Sena Develioğlu'nu katan yeşil beyazlılar Caner Oshan'ın raporu doğrultusunda Karşıyaka'nın başarılı defans futbolcusu İlker İnceler'i de kiralık olarak transfer etti.

Yeşilova İlker'e karşılık Karşıyaka'ya Eyyüp Öztep ile Mehmet Kum'u verdi.

