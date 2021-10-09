Yeşilova’da beşi bir yerde

Merit Alsancak Yeşilova, Binatlı karşısında zorlanmadan 5 farkla galip gelerek, maç fazlasıyla üçüncülüğe yükseldi. Haftayı puansız tamamlayan Binatlı, son sıraya geriledi

Merit Alsancak Yeşilova-Binatlı: 5-0

Stadyum: Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Hakan Gök,Olgun Canik

M.Alsancak Yeşilova: Kemal, Billy, Mejdi (Dk.50 Bayram), Aksel, Yasin (Dk.50 Yakup), Eyüp, Ömer (Dk.60 Mehmet Tekin), Vakkas (Dk.65 Ahmet), Memduh (Dk.60 Mehmet Erduran), Mustafa, Fidelis

Binatlı: Yunus, Sertaç, Berkem (Dk.80 Nazım), Mehmet Neşe, Ali, Kone (Dk.70 Cenkay), Hasan, Mehmet Zaim (Dk.46 Mehmet Avunç), Mustafa Benzer (Dk.44 Nevzat), Fikri,Zafer (Dk.46 Darbaz)

Goller: 3.Dk Yasin, 43.Dk Vakkas, 44 ve 45.Dk Billy Osman, 75.Yakup (Merit Alsancak Yeşilova)



AKSA Süper Ligin dördüncü haftasında Merit Alsancak Yeşilova, Binatlı karşısında zorlanmadan farklı galip gelerek, maç fazlasıyla lig üçüncülüğe yükseldi. Dördüncühaftayı da puansız tamamlayan Binatlı, son sıraya geriledi.

Maçın mutlak favorisi olan Merit Alsancak Yeşilova, Binatlı karşısında maça hızlı başlarken, henüz 3. Dakikada Binatlı’nın eski futbolcusu Yasin Doğan’ın golüyle 1 – 0 öne geçti. İlk devrenin son bölümünde rakibini adeta ablukaya alanMerit Alsancak Yeşilova, 43’te Vakkas, 44’te ve 45’te Billy Mehmet’in golleriyle devreyi 4 – 0 önde tamamladı.

İkinci devrede oyunu rölantiye alan Şenol Cambulat’ın öğrencileri, 75’te Yakup ile beşinci gollerini bulup maçı 5 – 0 kazandılar.

90 dakika boyunca sahada varlıkları – yoklukları belli olmayan Binatlı futbolcuları, pozisyon bulmakta oldukça zorlandılar. Binatlı, Kone’nin direkten dönen şutu ve Mehmet Neşe’nin 1 pozisyonu haricinde pozisyon üretemediler.

