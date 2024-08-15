Yeşilova’da 15 futbolcu kiralık listesinde

Süper Ligin Girne ekiplerinden Alsancak Yeşilova’da yeni sezon hazırlıklarının yanı sıra kadro planlamasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Bu kapsamda takımın kiralık oyuncu listesi belirlendi.

15 ismin yer aldığı liste şu şekilde:

Ahmet Karlankuş, Mehmet Kum, Barış Rabo, Bayram Özgüm, Eyyüp Öztep, Hacı Ziya Dindi, Selçuk Dilik, Hasan Vardi, Marcel Aubin Adja, Mehmet Erduran, Mehmet Neşe, Ozan Acar, Ömer Gül, Özgür Gül, Yakup Aslantürk.



