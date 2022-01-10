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Yeşilova takımı U-20’den takviye yaptı

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Dar kadrosunu genişletmek isteyen Yeşilova teknik direktörü Şenol Cambulat, alt yapıdan 8 genç futbolcuyu A takımla antrenmanlara aldı

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Yeşilova takımı U-20’den takviye yaptı
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AKSA Süper Lig’in ilk devresini averajla ikinci sırada bitiren Merit Alsancak Yeşilova’da ikinci devre hazırlıkları teknik direktör Şenol Cambulat nezaretinde devam ederken kadro genişletme çalışmaları da devam ediyor.
Dar kadrosunu genişletmek isteyen Yeşilova teknik direktörü Cambulat, alt yapıdan 8 genç futbolcuyu A takımla antrenmanlara aldı.
Cambulat “Kadromuz dar bu yüzden onlarıda hem yetiştirme hem de kadroyu genişletme adına aramıza kattık. Bu gençlerden 3 tanesini daha önce kupa maçında da oynatmıştık” dedi.
 
 
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