banner762
banner815
Fırtına, Gaziantep'te
Fırtına, Gaziantep'te "rötar" yaptı
9 0
Kinder’de salmonella paniği
Kinder’de salmonella paniği
24 0
 
Sıcaklık düşüyor, fırtına geliyor
Sıcaklık düşüyor, fırtına geliyor
103 0
Motodrag’da sezon Aydınköy’de açılıyor
Motodrag’da sezon Aydınköy’de açılıyor
9 0
“İftar yemekleri neden verilmiyor?”
“İftar yemekleri neden verilmiyor?”
204 0
30 0
“Zamdan indirim yalan oldu”
“Zamdan indirim yalan oldu”
17 0
banner797
banner794

Yeşilova takibe devam

banner476

Süper Lig'de Girne bölgesi ekiplerinin karşılaşmasında konuk A. Yeşilova rakibi Türk Ocağı'nı 3-1 mağlup ederek Mağusa Türk Gücü'nü takibe devam etti

Yeşilova takibe devam

Yer: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: İsfendiyar Açıksöz, Olgun Canik, Mehmet Ekşici

Türk Ocağı: Hüseyin, Mehmet (Akın), Can Polat, Doğukan (Ümit), Ali (Turgut), Cevdet, İlker, İlyas, Eren (Bedirhan), İsmet, İlker

Merit. A. Yeşilova: Kemal, Billy Mehmet, Mejdi, Mustafa, Aksel (Yakup), Chibuzor (Barış), Yasin, Eyüp, Ömer (Özgür), Vakkas, Memduh (Mehmet)

Goller: 88. Dk. Cevdet (TOL), 33. Dk Vakkas, 48. Dk. Memduh, 55. Dk. Chibuzor

Aksa Süper Ligi’nde Türk Ocağı ile Merit Alsancak Yeşilova karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk bölümü karşılıklı ataklarla geçti.

33. dakikada gelişen atakta Vakkas’ın vuruşunda top filelere gidince Merit Alsancak Yeşilova 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Merit Alsancak Yeşilova’nın üstünlüğünde tamamlandı.

İkinci yarıya Merit ALsancak Yeşilova hızlı başladı.

48. dakikada gelişen Yeşilova atağında Memduh topu filelere göndererek skoru 2-0’a taşıdı.

Ataklarını devam ettiren Merit Alsancak Yeşilove üçüncü golü bulmakta fazla gecikmedi.

55. dakikada gelişen atakta bu kez Chibuzor topu filelere göndererek skoru 3-0’a getirdi.

88. dakikada gelişen Türk Ocağı atağında ceza sahası içindeki pozisyonda hakem İsfendiyar Açıksöz penalty noktasını gösterdi.

Penalty atışını Cevdet gole çevirerek skoru 3-1’e taşıdı.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Merit Alsancak Yeşilova Türk Ocağı’nı 3-1 yenerek haftayı 3 puanla kapadı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.