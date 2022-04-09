Yeşilova takibe devam

Yer: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Hakemler: İsfendiyar Açıksöz, Olgun Canik, Mehmet Ekşici
Türk Ocağı: Hüseyin, Mehmet (Akın), Can Polat, Doğukan (Ümit), Ali (Turgut), Cevdet, İlker, İlyas, Eren (Bedirhan), İsmet, İlker
Merit. A. Yeşilova: Kemal, Billy Mehmet, Mejdi, Mustafa, Aksel (Yakup), Chibuzor (Barış), Yasin, Eyüp, Ömer (Özgür), Vakkas, Memduh (Mehmet)
Goller: 88. Dk. Cevdet (TOL), 33. Dk Vakkas, 48. Dk. Memduh, 55. Dk. Chibuzor
Aksa Süper Ligi’nde Türk Ocağı ile Merit Alsancak Yeşilova karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk bölümü karşılıklı ataklarla geçti.
33. dakikada gelişen atakta Vakkas’ın vuruşunda top filelere gidince Merit Alsancak Yeşilova 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Merit Alsancak Yeşilova’nın üstünlüğünde tamamlandı.
İkinci yarıya Merit ALsancak Yeşilova hızlı başladı.
48. dakikada gelişen Yeşilova atağında Memduh topu filelere göndererek skoru 2-0’a taşıdı.
Ataklarını devam ettiren Merit Alsancak Yeşilove üçüncü golü bulmakta fazla gecikmedi.
55. dakikada gelişen atakta bu kez Chibuzor topu filelere göndererek skoru 3-0’a getirdi.
88. dakikada gelişen Türk Ocağı atağında ceza sahası içindeki pozisyonda hakem İsfendiyar Açıksöz penalty noktasını gösterdi.
Penalty atışını Cevdet gole çevirerek skoru 3-1’e taşıdı.
Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Merit Alsancak Yeşilova Türk Ocağı’nı 3-1 yenerek haftayı 3 puanla kapadı.