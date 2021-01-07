Yeşilova stadı için çalışıyor

Mustafa Hidayet Çağlar Stadında Redif Nurel başkanlığındaki yönetim kurulunun elini taşın altına koymasıyla kulüp tarafından başlatılan çalışmalar, hummalı bir şekilde sürdürülürken, stad zeminine sulama ve aydınlatma sistemleri de kurulacak

Merit Alsancak Yeşilova’nın stadı olan Mustafa Hidayet Çağlar Stadında geç de olsa başlayan çalışmalar, hummalı bir şekilde sürdürülüyor.

Spor Dairesinden aldığı yanıt sonrasında sahasını yıkan Merit Alsancak Yeşilova kulübü gerekli çalışmaların yapılmaması ve ihalelerin zamanında tamamlanmaması nedeniyle, yaklaşık 2 yıl sahasından uzak kaldı.

Redif Nurel başkanlığındaki yönetim kurulunun elini taşın altına koymasıyla kulüp tarafından başlatılan çalışmalar sonrasında, Spor Dairesi de 3 aşamalı ihaleye çıkarken, 800,000 TL’lik ihale sonuçlandı.

Merit Alsancak Yeşilova kulübü Mustafa Hidayet Çağlar Stadının yanındaki antrenman sahasını da yeniden yapmak için insiyatif alırken, her 2 sahada da yoğun şekilde çalışma yapılıyor.

Kulüp başkanı Redif Nurel’in kendi şirketinin imkanlarını kullanarak gerçekleştirdiği çalışmalar için devlet desteği de beklenirken, stad zeminine sulama ve aydınlatma sistemleri kurulması için de girişim başlatıldı.

