Yeşilova şans tepti

Aksa Süper Lig’in 22. haftasında Merit Alsancak Yeşilova ile Cihangir karşılaştı. Karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 tamamlandı. MTG'nin puan kaybettiği haftada Yeşilova puan farkını azaltma şansını kaybetti

Stat: Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Fatih Bardakçıoğlu, Halil Erdem Canaloğlu

MAY: Kemal, Mejdi, Mustafa, Aksel, Chıbuzor, Yasin, Bayram, Ömer, Vakkas, Memduh, Bill Osman

Cihangir: Mehmet, Taner, Musa, Mishali, Selçuk, Nurettin, Tacettin, Erol, Barkın, Berhan, Zihni

Goller: Dk 18 Aksel Kaptanoğlu (MAY) Dk 77 Erol Aksunlar (Cihangir)

Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı'nda oynanan Aksa Süper Ligi 21.hafta maçında kazanan çıkmadı. Ev sahibi takım maça hızlı başladı ve 18. dakikada Aksel İle 1-0 öne geçti. İlk devre bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda rakip kaleye baskı kuran Cihangir takımı maçın bitimine 13 dakika kala 77. dakikada Erol ile eşitlik golünü buldu.

Maçta başka gol olmayınca iki takımda haftayı 1'er puanla kapattı. MAY bu sonuçla puanını 39'a Cihangir ise 31'e yükseltti.