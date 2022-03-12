Yeşilova şans tepti

Stat: Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı
Hakemler: Fehim Dayı, Fatih Bardakçıoğlu, Halil Erdem Canaloğlu
MAY: Kemal, Mejdi, Mustafa, Aksel, Chıbuzor, Yasin, Bayram, Ömer, Vakkas, Memduh, Bill Osman
Cihangir: Mehmet, Taner, Musa, Mishali, Selçuk, Nurettin, Tacettin, Erol, Barkın, Berhan, Zihni
Goller: Dk 18 Aksel Kaptanoğlu (MAY) Dk 77 Erol Aksunlar (Cihangir)
Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı'nda oynanan Aksa Süper Ligi 21.hafta maçında kazanan çıkmadı. Ev sahibi takım maça hızlı başladı ve 18. dakikada Aksel İle 1-0 öne geçti. İlk devre bu sonuçla tamamlandı.
İkinci yarıda rakip kaleye baskı kuran Cihangir takımı maçın bitimine 13 dakika kala 77. dakikada Erol ile eşitlik golünü buldu.
Maçta başka gol olmayınca iki takımda haftayı 1'er puanla kapattı. MAY bu sonuçla puanını 39'a Cihangir ise 31'e yükseltti.