Yeşilova, ‘Neşe’lendi

Merit Alsancak Yeşilova kadrosuna takviyelere devam ediyor.

Yeşil beyazlılar Binatlı'dan Mehmet Neşe'yi transfer etti. Geçtiğimiz gün de Düzkaya'dan Hasan Yanaroğlu ile anlaşan Yeşilova yabancı futbolcusu Fidelis'in yanına geçtiğimiz sezon Çetinkaya'da öne çıkan SampsonAgoha'yla anlaşmıştı.

Üst sıraları hedefleyen Alsancak temsilcisi kiralık forma giyen Fatih Parlak ile Burak Alsan'ın da bonservislerini aldı.

