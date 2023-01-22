Yeşilova, Mormenekşe’yi evinde morarttı

Aksa 1. Lig ekibi Mormenekşe ile Süper Lig ekibi Merit A. Yeşilova arasındaki karşılaşmada konuk Yeşilova rahat bir oyunla sahadan 5 – 0 galip ayrılarak son 16 turuna yükseldi

Stad: Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Mehmet Ekşici, Yusufcan Dönder

Mormenekşe: Hasan, Erdoğ, Abbas(Mustafa), Aziz, Fetin, İrfan, Gökay(Burak), Sami Ergazi(Tugay), Mehmetali(Sami Tün say), Cemil(Sami Yahat), Erhan

Merit A. Yeşilova: Kemal, Selçuk, Memduh(Gökhan), Yasin(Mert), Eyüp, Mejdi, Fidelis, Mustafa, Vakkas(Fatih), Güvenç, Billy Osman(Mehmet Kum).

Goller: Dk 12 Vakkas, Dk. 18 ve 51 Güvenç, Dk.20 Fidelis ve Dk 83 Fatih (Merit A. Yeşilova)



İbrahim DALOĞLU

Kıbrıs Kupası ilk tur mücadelesinde Aksa 1. Lig ekibi Mormenekşe ile Süper Lig ekibi Merit A. Yeşilova arasındaki karşılaşmadan farklı skorla galip ayrılan Merit A. Yeşilova adını son 16 turuna yazdırdı.

Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Mehmet Sezener’in yaptığı karşılaşmada Mormenekşe atak oynamasına karşın Yeşilova takımı bulduğu gol fırsatlarını iyi değerlendirerek sahadan 5-0 galip ayrılmayı başardı.

Yeşilova’ya galibiyeti getiren gol perdesini 12. dakikada Vakkas açarken, 18. Dakikada Güvenç skoru 2-0 yaptı. Fidelis’in 20. dakikada attığı golle skor 3 -0 oldu ve ilk devre bu skorla tamamlandı.

İkinci devreye yine golle başlayan taraf konuk Yeşilova oldu. 51. dakikada Güvenç kendisinin 2.nci takımının 4. cü golünü atarken, ikinci devrede oyuna giren yeni transfer Fatih 83. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi. Mormenekşe 0 – Merit A. Yeşilova 5.



