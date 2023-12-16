banner913
banner932
Kayıp şehide 39 yıl sonra cenaze töreni
Kayıp şehide 39 yıl sonra cenaze töreni
18 0
Mevlana vuslatın 750. yıl dönümünde KKTC'de anıldı
Mevlana vuslatın 750. yıl dönümünde KKTC'de anıldı
16 0
 
Tüpgaza zam, akaryakıta indirim
Tüpgaza zam, akaryakıta indirim
32 0
Erdoğan’dan Hristodulidis’e Ankara daveti iddiası
Erdoğan’dan Hristodulidis’e Ankara daveti iddiası
70 0
“2024, büyük yatırımların ve reformların yılı olacak”
“2024, büyük yatırımların ve reformların yılı olacak”
17 0
Rallide 17 ekip yarışacak
Rallide 17 ekip yarışacak
53 0
TDP, CTP’yi gerekli muhalefeti yapmamakla suçladı
TDP, CTP’yi gerekli muhalefeti yapmamakla suçladı
15 0
banner996
banner985

Yeşilova, Lefkoşa’yı seviyor

banner989

Süper Ligin 13. Haftasında konuk olduğu Yenicami karşısında sahadan 2 – 0 galip ayrılan Yeşilova takımı Lefkoşa’da Çetinkaya’yı yendikten sonra Yenivami’yi de yenmeyi başardı

banner974
Yeşilova, Lefkoşa’yı seviyor
banner971
Stadyum:  Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: Ferhat Tuna, Halil Canaloğlu, Engin Akkagün
Yenicami: İdris, Fikret, Hüseyin, Emirhan, Yakup, Barış, Uzo, Yao, Hasan Kanlı, Kaan, Ali Üçtaş
Yeşilova: Dursun, Memduh, Mejdi, Marcel, Cemal, Burak, Hamis, Vakkas, Gökhan, Mehmet Fatih, Billy Osman
Goller: 9.Dk Marcel, 48.Dk Cemal (Yeşilova)
 
Süper Ligin 13. Hafta karşılaşmasında Yenicami, Alsancak Yeşilova’yı Lefkoşa Atatürk Stadında konuk etti.
Maça Alsancak Yeşilova oldukça etkili başlarken, Cemal Yaşinses’in başlattığı atakta Marcel’in güzel golüyle 1 – 0 öne geçti. İlk devre 0 – 1 sona erdi.
İkinci devreye de oldukça hızlı başlayan Alsancak Yeşilova 48’de Cemal Yaşinses ile farkı 2’ye çıkardı. 2 – 0’dan sonra Yenicami hücuma yönelik hamleler yapsa da defansın göbeğinde Billy ve Mejdi’nin kusursuz futbolları Yenicami’ye pozisyon şansı tanımadı. Alsancak Yeşilova ataklarında da gol olmayınca maç 0 – 2 tamamlandı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.