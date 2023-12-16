Yeşilova, Lefkoşa’yı seviyor

Süper Ligin 13. Haftasında konuk olduğu Yenicami karşısında sahadan 2 – 0 galip ayrılan Yeşilova takımı Lefkoşa’da Çetinkaya’yı yendikten sonra Yenivami’yi de yenmeyi başardı

Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Ferhat Tuna, Halil Canaloğlu, Engin Akkagün

Yenicami: İdris, Fikret, Hüseyin, Emirhan, Yakup, Barış, Uzo, Yao, Hasan Kanlı, Kaan, Ali Üçtaş

Yeşilova: Dursun, Memduh, Mejdi, Marcel, Cemal, Burak, Hamis, Vakkas, Gökhan, Mehmet Fatih, Billy Osman

Goller: 9.Dk Marcel, 48.Dk Cemal (Yeşilova)



Süper Ligin 13. Hafta karşılaşmasında Yenicami, Alsancak Yeşilova’yı Lefkoşa Atatürk Stadında konuk etti.

Maça Alsancak Yeşilova oldukça etkili başlarken, Cemal Yaşinses’in başlattığı atakta Marcel’in güzel golüyle 1 – 0 öne geçti. İlk devre 0 – 1 sona erdi.

İkinci devreye de oldukça hızlı başlayan Alsancak Yeşilova 48’de Cemal Yaşinses ile farkı 2’ye çıkardı. 2 – 0’dan sonra Yenicami hücuma yönelik hamleler yapsa da defansın göbeğinde Billy ve Mejdi’nin kusursuz futbolları Yenicami’ye pozisyon şansı tanımadı. Alsancak Yeşilova ataklarında da gol olmayınca maç 0 – 2 tamamlandı.

