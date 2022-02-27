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Yeşilova, kendine geldi

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Merit Alsancak Yeşilova ile Doğan Türk Birliği arasında Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda oynanan mücadeleyi Merit Alsancak Yeşilova 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu

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Yeşilova, kendine geldi
Yer: Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı
Hakemler: Ali Özer, İsmail Egeli, Mehmet Volkan Çelik, Ömer Doğru
M.A.Yeşilova: Kemal, Mejdi, Bill, Mustafa, Aksel, Yasin, Eyüp, Ömer, Vakkas, Memduh, Mustafa
DTB: Cem, Ahmet, Ali, Aydın, Farouk, Sercan, Ali, Kenan, Billy, Halil, Bayram
Goller: 13’Yasin Doğan, 29’Mejdi Direniş (M.A.Yeşilova), 44’(P)Halil Turan (DTB)
Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada M.A.Yeşilova ile DTB karşılaştı. 3 golün, 1 penaltının ve 2 kırmızı kartın çıktığı maçta kazanan 2-1’lik skorla M.A.Yeşilova oldu.
Yeşilova, 13.dakikada Yasin Doğan, 29.dakikada ise Mejdi’nin golleriyle 2-0’lık avantaj elde ederken, 44.dakikada Halil Turan’ın penaltı golüne engel olamadı.
İkinci devrede Doğan Türk Birliği’nin beraberlik baskısı sonuç vermeyince mücadeleyi kazanan 2-1’lik skorla yeşil beyazlılar oldu.
Merit Alsancak Yeşilova’dan Mejdi ve Ömer Gül kırmızı kart görerek oyuna devam edemedi.
 
 
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