Yeşilova, kendine geldi

Merit Alsancak Yeşilova ile Doğan Türk Birliği arasında Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda oynanan mücadeleyi Merit Alsancak Yeşilova 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu

Yer: Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı

Hakemler: Ali Özer, İsmail Egeli, Mehmet Volkan Çelik, Ömer Doğru

M.A.Yeşilova: Kemal, Mejdi, Bill, Mustafa, Aksel, Yasin, Eyüp, Ömer, Vakkas, Memduh, Mustafa

DTB: Cem, Ahmet, Ali, Aydın, Farouk, Sercan, Ali, Kenan, Billy, Halil, Bayram

Goller: 13’Yasin Doğan, 29’Mejdi Direniş (M.A.Yeşilova), 44’(P)Halil Turan (DTB)

Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada M.A.Yeşilova ile DTB karşılaştı. 3 golün, 1 penaltının ve 2 kırmızı kartın çıktığı maçta kazanan 2-1’lik skorla M.A.Yeşilova oldu.

Yeşilova, 13.dakikada Yasin Doğan, 29.dakikada ise Mejdi’nin golleriyle 2-0’lık avantaj elde ederken, 44.dakikada Halil Turan’ın penaltı golüne engel olamadı.

İkinci devrede Doğan Türk Birliği’nin beraberlik baskısı sonuç vermeyince mücadeleyi kazanan 2-1’lik skorla yeşil beyazlılar oldu.

Merit Alsancak Yeşilova’dan Mejdi ve Ömer Gül kırmızı kart görerek oyuna devam edemedi.



