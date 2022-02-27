Yeşilova, kendine geldi

Yer: Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı
Hakemler: Ali Özer, İsmail Egeli, Mehmet Volkan Çelik, Ömer Doğru
M.A.Yeşilova: Kemal, Mejdi, Bill, Mustafa, Aksel, Yasin, Eyüp, Ömer, Vakkas, Memduh, Mustafa
DTB: Cem, Ahmet, Ali, Aydın, Farouk, Sercan, Ali, Kenan, Billy, Halil, Bayram
Goller: 13’Yasin Doğan, 29’Mejdi Direniş (M.A.Yeşilova), 44’(P)Halil Turan (DTB)
Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada M.A.Yeşilova ile DTB karşılaştı. 3 golün, 1 penaltının ve 2 kırmızı kartın çıktığı maçta kazanan 2-1’lik skorla M.A.Yeşilova oldu.
Yeşilova, 13.dakikada Yasin Doğan, 29.dakikada ise Mejdi’nin golleriyle 2-0’lık avantaj elde ederken, 44.dakikada Halil Turan’ın penaltı golüne engel olamadı.
İkinci devrede Doğan Türk Birliği’nin beraberlik baskısı sonuç vermeyince mücadeleyi kazanan 2-1’lik skorla yeşil beyazlılar oldu.
Merit Alsancak Yeşilova’dan Mejdi ve Ömer Gül kırmızı kart görerek oyuna devam edemedi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.