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Yeşilova, Kartepe’de güç depoluyor

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Yeşilova, Kartepe’de güç depoluyor
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Alsancak Yeşilova'nın yeni sezona yönelik hazırlıkları kapsamında İzmit Kartepe’deki kampı pazartesi günü başladı.
Bir haftalık kampa 22 futbolcu katıldı. Yeşilova'nın teknik sorumluluğunu geçtiğimiz sezon olduğu gibi resmi olarak Mehmet Merteroğlu gösterilse de uygulamada yönetici göreviyle sahada bulunan Kadir Çelik yürütmekte.
Kartepe’de günü çift idmanla geçiren Yeşilova takımı 25 Ağustos’ta kampı tamamlayarak ülkeye dönecek.
 
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