Yeşilova, Kartal’ın kanatlarını kırdı

Hakemler: Kerem Eran, Hakan Gök, Şahin Coşkun
Yenicami: İdris, Yasin (Tahsin), İrfan, Ali Üçtaş(Fikret),Samet Akrep(Görkem), Ngnowa Dangmo, Karan , Nfanly Sylla, Mpanzu, Hascan Kırmaz (Mehmet Çavuş), Remzi Betmezoğlu,(H. Arifoğlu).
A.Yeşilova: Kemal, Memduh (Yunus Emre), Sena, Gökhan, Mejdi, Mustafa Salk, Cemal Yaşınses (Güvenç), Emmanuel Lawal, (İlker), Arda (Billy Mehmet), Vakkas, Jonathan Weston.
Goller: Dk.18 (P) Jonathan Weston, Dk.87 Yasin Açıkel (KK) (A. Yeşilova)
Aksa Süper Lig 3. Haftasında geçtiğimiz haftayı mağlup kapatan iki takım Yenicami ile A. Yeşilova arasındaki zorlu mücadelenin galibi konuk A. Yeşilova takımı oldu.
18. dakikada Cemal Yaşınses ceza sahasına soldan girerken yerde kalınca penaltı kararı çıktı. Penaltıyı gole çeviren Weston, Yeşilova’yı 1-0 öne geçirdi.
87. dakikada Yenicami savunmasının arkasına atılan topu Yasin kafa ile kaleciye vermek isterken kendi kalesine gönderince maç 2-0 Alsancak Yeşilova’nın üstünlüğü ile tamamlandı.
Bu sonucun ardından Alsancak Yeşilova 6 puana yükselirken Yenicami 3 puanda kaldı.
AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Mağusa Türk Gücü
|3
|3
|0
|0
|12
|2
|10
|9
|2.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|7
|9
|3.
|Doğan Türk Birliği
|2
|2
|0
|0
|7
|3
|4
|6
|4.
|Alsancak Yeşilova SK
|3
|2
|0
|1
|6
|4
|2
|6
|5.
|Lefke TSK
|3
|2
|0
|1
|5
|4
|1
|6
|6.
|Cihangir GSK
|3
|2
|0
|1
|6
|6
|0
|6
|7.
|Mesarya SK
|3
|1
|1
|1
|5
|4
|1
|4
|8.
|Miracle Değirmenlik SK
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|9.
|Esentepe KKSK
|3
|1
|0
|2
|1
|2
|-1
|3
|10.
|L. Gençler Birliği SK
|3
|1
|0
|2
|4
|6
|-2
|3
|11.
|Karşıyaka SK
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|12.
|Yenicami AK
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|13.
|Tremeşeli H. Dumlupınar TSK
|3
|1
|0
|2
|5
|12
|-7
|3
|14.
|Göçmenköy İYSK
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|2
|15.
|Çetinkaya TSK
|3
|0
|1
|2
|5
|7
|-2
|1
|16.
|Gönyeli SK
|3
|0
|0
|3
|4
|8
|-4
|0