Yeşilova, Kartal’ın kanatlarını kırdı

Yenicami ile Alsancak Yeşilova arasında Atatürk Stadı’nda oynanan mücadeleyi 2-0’lık skorla konuk Yeşilova kazandı

Kerem Eran, Hakan Gök, Şahin Coşkunİdris, Yasin (Tahsin), İrfan, Ali Üçtaş(Fikret),Samet Akrep(Görkem), Ngnowa Dangmo, Karan , Nfanly Sylla, Mpanzu, Hascan Kırmaz (Mehmet Çavuş), Remzi Betmezoğlu,(H. Arifoğlu).Kemal, Memduh (Yunus Emre), Sena, Gökhan, Mejdi, Mustafa Salk, Cemal Yaşınses (Güvenç), Emmanuel Lawal, (İlker), Arda (Billy Mehmet), Vakkas, Jonathan Weston.Dk.18 (P) Jonathan Weston, Dk.87 Yasin Açıkel (KK) (A. Yeşilova)Aksa Süper Lig 3. Haftasında geçtiğimiz haftayı mağlup kapatan iki takım Yenicami ile A. Yeşilova arasındaki zorlu mücadelenin galibi konuk A. Yeşilova takımı oldu.18. dakikada Cemal Yaşınses ceza sahasına soldan girerken yerde kalınca penaltı kararı çıktı. Penaltıyı gole çeviren Weston, Yeşilova’yı 1-0 öne geçirdi.87. dakikada Yenicami savunmasının arkasına atılan topu Yasin kafa ile kaleciye vermek isterken kendi kalesine gönderince maç 2-0 Alsancak Yeşilova’nın üstünlüğü ile tamamlandı.Bu sonucun ardından Alsancak Yeşilova 6 puana yükselirken Yenicami 3 puanda kaldı.