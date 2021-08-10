Yeşilova imzaları attırdı

Süper Lig'in güçlü ekibi Merit Alsancak Yeşilova prensip anlaşmasına vardığı futbolculara Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda resmi imzaları attırdı. Merit Alsancak Yeşilova kulüp başkanı Redif Nurel nezaretinde 5 futbolcuya imza attırdı. Volkan, Aksel, Billy Mehmet, Yasin ve Eyüp attıkları imzalar ile yeşil beyazlılarda transfer oldular.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.