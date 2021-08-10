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Yeşilova imzaları attırdı

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Yeşilova imzaları attırdı
Süper Lig'in güçlü ekibi Merit Alsancak Yeşilova prensip anlaşmasına vardığı futbolculara Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda resmi imzaları attırdı. Merit Alsancak Yeşilova kulüp başkanı Redif Nurel nezaretinde 5 futbolcuya imza attırdı. Volkan, Aksel, Billy Mehmet, Yasin ve Eyüp attıkları imzalar ile yeşil beyazlılarda transfer oldular.
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