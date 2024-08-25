banner913
banner932
Cihangir ile Göçmenköy anı maçında yenişemedi
Cihangir ile Göçmenköy anı maçında yenişemedi
17 0
Atatürk Öğretmen Akademisi Yazılı Giriş Sınavı Bugün Yapılıyor
Atatürk Öğretmen Akademisi Yazılı Giriş Sınavı Bugün Yapılıyor
27 0
 
"Rumlara gereken yanıt verilmeli"
48 0
“Tehditle, baskıyla masaya oturmayız
“Tehditle, baskıyla masaya oturmayız"
30 0
Ev ve arazi alanlar da riskte
Ev ve arazi alanlar da riskte
411 0
Madde bağımlılığıyla mücadeleye önemli katkı
Madde bağımlılığıyla mücadeleye önemli katkı
23 0
Kutuplarda 'Cıva bombası' ortaya çıkabilir
Kutuplarda 'Cıva bombası' ortaya çıkabilir
20 0
banner1032

Yeşilova ile Mustafa Salk anlaştı

banner1020

Son 2 sezonu kiralık olarak Mağusa Türk Gücü’nde geçiren ve şampiyonluklar yaşayan Mustafa Salk, kamp öncesinde kulübü A. Yeşilova’yla anlaştı

banner1045
Yeşilova ile Mustafa Salk anlaştı
banner971
Süper Lig ekiplerinden Alsancak Yeşilova’da yıldız futbolcu Mustafa Salk ile anlaşma sağlandı. Son 2 sezonu kiralık olarak Mağusa Türk Gücü’nde geçiren ve şampiyonluklar yaşayan Mustafa Salk yeni sezon öncesinde Alsancak Yeşilova’ya dönmüştü. Birçok Süper Lig ekibinin transfer listesinde olan Mustafa Salk, kamp öncesinde kulübüyle anlaştı. Mustafa Salk, Alsancak Yeşilova teknik direktörü Caner Oshan’ın takımda olmasını ısrarla istediği bir futbolcuydu.
MEHMET TEKİN AYRILACAK
Öte yandan Yeşilova’nın genç yeteneklerinden Mehmet Tekin yönetim ve teknik ekip ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında karşılıklı olarak alınan karar neticesinde kiralık listesine konmasına karar verildi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.