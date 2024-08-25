Yeşilova ile Mustafa Salk anlaştı

Son 2 sezonu kiralık olarak Mağusa Türk Gücü’nde geçiren ve şampiyonluklar yaşayan Mustafa Salk, kamp öncesinde kulübü A. Yeşilova’yla anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Alsancak Yeşilova’da yıldız futbolcu Mustafa Salk ile anlaşma sağlandı. Son 2 sezonu kiralık olarak Mağusa Türk Gücü’nde geçiren ve şampiyonluklar yaşayan Mustafa Salk yeni sezon öncesinde Alsancak Yeşilova’ya dönmüştü. Birçok Süper Lig ekibinin transfer listesinde olan Mustafa Salk, kamp öncesinde kulübüyle anlaştı. Mustafa Salk, Alsancak Yeşilova teknik direktörü Caner Oshan’ın takımda olmasını ısrarla istediği bir futbolcuydu.

MEHMET TEKİN AYRILACAK

Öte yandan Yeşilova’nın genç yeteneklerinden Mehmet Tekin yönetim ve teknik ekip ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında karşılıklı olarak alınan karar neticesinde kiralık listesine konmasına karar verildi.

