Yeşilova ikinciliğini kutladı

K-PET Süper Ligde 2019 – 2020 sezonuna damga vuran Merit Alsancak Yeşilova, sezonu ikinci sırada tamamlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyor.

Özellikle pandemi sürecinden sonra oynanan maçların en başarılı takımı olan Merit Alsancak Yeşilova, ikincilik kupasını alırken, başarısını düzenlenen yemekle kutladı.

Kulübün sponsoruMerit Otelde düzenlenen eğlence gecesine Alsancak Belediye başkanı Fırat Ataser de katıldı.

Merit Alsancak Yeşilova başkanı Redif Nurel, teknik heyet ve futbolcular ikincilik kupası ile hatıra fotoğrafları çektirdiler.

