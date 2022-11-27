Yeşilova haftalar sonra kazandı

Süper Ligin alt sıralarını ilgilendiren önemli karşılaşmasında Hamitköy evinde Yeşilova’ya mağlup oldu. Yeşilova ilk haftanın ardından 9 hafta sonra galip geldi

Yer: Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı.

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu- Sertan Alkın-Arif Malek

Hamitköy:Tolga-Ardahan(Altan)-Cemre-Derviş-İbrahim-Mehmet-Mert(Sercan)-Osman(Kemal)-Ömer-Serhat-Toykan

Merit Alsancak Yeşilova: Kemal-Memduh-Mehdi-M. Vardi-Galip-Ömer(Mehmet)-Eyyüp-Aksel-Vakkas-Yasin(Mahmut)-Kossi

Gol: Dk. 26 Kossi

Kırmızı kart: Dk. 83 Kemal



Aksa Süper Ligin alt sıralarını ilgilendiren önemli karşılaşmasında Merit A. Yeşilova konuk olduğu Hamitköy’ü 1 – 0 mağlup ederek 9 hafta sonra galibiyetle tanışmış oldu. Hamitköy’den Toykan son dakikada kazanılan penaltıyı değerlendiremedi. Merit Alsancak Yeşilova, kalecisinin oyun dışı kalması ile 10 kişi kaldığı maçı kazanarak puanını 9 yaptı.

Karşılaşmaya ev sahibi Hamitköy iyi başladı.

2. dakikadaki Hamitköy atağında M.A.Yeşilova defansının uzaklaştıramadığı topa Toykan vurdu ancak top uzak direğin dibinden dışarı gitti.

18. dakikada Hamitköy’den Mert’in ortasında Toykan kafa ile vurdu top kalecide kaldı.

26. dakikada Merit Alsancak Yeşilova öne geçti. Gelişen atakta Hamitköy defansından Ömer’in hatalı pasında topu alan Kossi topu filelere göndererek takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

İlk devre bu skorla sona erdi.

65. dakikada Toykan’ın uzak mesafeden şutunda top direğin yanından auta gitti.

70. dakikadaki Hamitköy atağında Mehmet ceza ananına girerken yaptığı vuruşta top kalecinin kucağında kaldı.

83. dakikada Merit Alsancak Yeşilova kalecisi Kemal topu ceza alanı dışında tutunca hakem tarafından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

90+6. dakikadaki Hamitköy atağında Mehdi ceza alanı içinde topu elleyince hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Toykan’a genç kaleci Mahmut geçit vermedi ve maç da Merit Alsancak Yeşilova’nın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.



