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Yeşilova, Girne'de kazandı

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AKSA Süper Lig'in üçüncü hafta açılış maçında Merit Alsancak Yeşilova konuk olduğu Girne Halk Evi'ni 4-2 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı. Girne Halk Evi üçüncü haftayı da puansız tamamladı. Merit Alsancak Yeşilova'nın gollerini Billy 2, Vakkas ve Mejdi atarken, Girne Halk Evi'nin golleri Yankı ve Mehmet'ten geldi.

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Yeşilova, Girne'de kazandı
Yer:  Mete Adanır Stadı
Hakemler: Turgay Misk, Özal Çağlayan, Fatih Bardakçıoğlu
GHE: Burak, Yankı, Ali, Samet, Halil, Chibuzor, Kağan, Mustafa, Alpay, Salih, Emes
Alsancak Yeşilova: Kemal, Billy Mehmet, Mejdi, Aksel, Yasin, Eyüp, Ömer, Vakkas, Memduh, Mustafa, Didelis
Goller: Yankı, Mehmet Erfinike (GHE); Vakkas, Billy Mehmet, Mejdi (MAY)

AKSA Süper Ligde 3. haftanın açılış maçında puansız Girne Halk Evi,Merit Alsancak Yeşilova’yı konuk etti.
Maça hızlı başlayan ev sahibi Girne Halk Evi, henüz 5. dakikada, Eyüp’ün topu ellemişi ile kazanılan penaltıdan, Yankı ile öne geçti. 1-0 
Erken toparlanan Merit Alsancak Yeşilova, 31. dakikada Vakkas’ıngolüyle ilk yarıyı 1 – 1beraberlikle tamamlandı.
İkinci yarıya Merit Alsancak Yeşilova etkili başlarken, 46. ve 64. dakikalarda Billy Mehmet’in golleriyle 3-1 öne geçirdi.
3-1’densonra toparlanan Girne Halk Evi, 69. dakikada Mehmet Erfinikeile farkı bire indirdi. 2 – 3 Ancak panik yapmayan Merit Alsancak Yeşilova, 76. dakikada Mejdi ile skoru belirleyen golü buldu. 2 – 4
 
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