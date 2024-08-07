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Yeşilova'dan Weston bombası

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Süper Lig ekiplerinden Alsancak Yeşilova, bir dönem Doğan Türk Birliği ve Dumlupınar formaları giyen Jonathan Weston’u transfer etti

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Yeşilova'dan Weston bombası
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Aksa Süper Ligin Girne ekiplerinden Alsancak Yeşilova,  yabancı transferinde imzaları attırıyor. Yeşilova kulübü bir dönem Doğan Türk Birliği ve Dumlupınar formaları giyen Jonathan Weston’u transfer ettiğini duyurdu.
Yeşilova ayrıca geçtiğimiz sezon Dumlupınar forması giyen Cedric Kore’nin transferinin de gerçekleşmek üzere olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Weston Alsancak Yeşilova'da...! Usta golcü Jonathan Weston gollerini Garava için atacak. Sırada Cedric Kore var”
 
 
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