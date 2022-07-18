Yeşilova da sezona merhaba dedi

Aksa Süper Lig ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova 2022-2023 sezonun ilk saha antrenmanını Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı'nda gerçekleştirdi

Aksa Süper Lig ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova da dün saha çalışmalarına başlayarak sezona merhaba demiş oldu.

Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı'nda gerçekleşen ilk antrenman teknik direktör Mehmet Merteroğlu ile Kaleci antrenörü Cenk Şekeroglu ve Sportif Direktör Abdülkadir Çelik yönetiminde yapıldı.

İlk antrenmanda başkan Redif Nurel ve bazı yöneticilerde hazır bulunurken, yeni transferlerle birlikte geniş bir kadroyla sezona merhaba dendi.

