banner762
banner815
Plaj güreşlerinde Lapta ve DAÜ birinci
Plaj güreşlerinde Lapta ve DAÜ birinci
15 0
18 0
 
“Antibiyotiğin koronavirüse faydası yok”
“Antibiyotiğin koronavirüse faydası yok”
19 0
LAÜ Gastronomi mezunları mezuniyet etkinliğinde buluştu
LAÜ Gastronomi mezunları mezuniyet etkinliğinde buluştu
8 0
Minik okçular Merkez Lefkoşa'da hedefe attı
Minik okçular Merkez Lefkoşa'da hedefe attı
17 0
Nefes artık melek oldu
Nefes artık melek oldu
131 0
Tüm zamanların en büyük CR-V'si geldi
Tüm zamanların en büyük CR-V'si geldi
21 0
banner797

Yeşilova da sezona merhaba dedi

banner476

Aksa Süper Lig ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova 2022-2023 sezonun ilk saha antrenmanını Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı'nda gerçekleştirdi

banner825
Yeşilova da sezona merhaba dedi
Aksa Süper Lig ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova da dün saha çalışmalarına başlayarak sezona merhaba demiş oldu.
Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı'nda gerçekleşen ilk antrenman teknik direktör Mehmet Merteroğlu ile Kaleci antrenörü Cenk Şekeroglu ve Sportif Direktör Abdülkadir Çelik yönetiminde yapıldı.
İlk antrenmanda başkan Redif Nurel ve bazı yöneticilerde hazır bulunurken, yeni transferlerle birlikte geniş bir kadroyla sezona merhaba dendi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.