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Yeşilova da çalışmalara başladı

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Yeşilova da çalışmalara başladı
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Süper Ligin Girne bölgesi ekibi Alsancak Yeşilova da Pazartesi günü sezona merhaba dedi.
Kendi sahası olan Hidayet Çağlar Stadı’nda sezonun ilk çalışmasına kulüp başkanı Redif Nurel de katıldı.
Teknik direktör Caner Oshan yönetiminde sezona hazırlanacak olan yeşil beyazlı ekip yabancı futbolcu arayışlarını da sürdürüyor.
 
 
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