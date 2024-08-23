Yeşilova, Burdur’da hazırlanacak

Teknik direktör Caner Oshan ve yardımcı antrenör Erdinç Börekçi yönetiminde hazırlıklarına devam eden Alsancak Yeşilova sezon öncesi kamp çalışmaları için 25-30 Ağustos tarihleri arasında Burdur’a gidecek

Süper Lig ekibi Alsancak Yeşilova sezon öncesi kamp çalışmaları için 25-30 Ağustos tarihleri arasında Burdur’a gidecek.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Alsancak Yeşilova Caner Oshan yönetiminde antrenmanlarına aralıksız devam ediyor. Kadrosuna kattığı oyuncularla güçlenen Alsancak Yeşilova haftanın 6 günü antrenmanlarını sürdürerek yeni sezonda zirveye oynayacak bir takım yaratmak istiyor.

SON YABANCI KAMPTA BELLİ OLACAK

Caner Oshan ve yardımcı antrenör Erdinç Börekçi yönetiminde hazırlıklarına devam eden Alsancak Yeşilova sezon öncesi kamp çalışmaları için 25-30 Ağustos tarihleri arasında Burdur’a gidecek. Kamp çalışmalarını günde çift antrenman ile gerçekleştirecek Alsancak Yeşilova hazırlık maçlarıyla da eksiklerini görmeye çalışacak.

Weston ve Fidelis ile anlaşma sağlayarak sözleşme imzalayan Alsancak Yeşilova üçüncü yabancı hakkını da kampta tamamlayacağı denemelerle belirleyecek.

