Yeşilova, Burdur’da güç depoluyor

Sezon öncesi çalışmaları kapsamında Burdur’da kampa giren süper lig temsilcisi Alsancak Yeşilova çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Caner Oshan nezaretinde bir haftalık kamp için Burdur’a giden süper lig temsilcisi ligin başlamasına kısa süre kala Burdur’da güç depoluyor.
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