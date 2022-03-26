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Yeşilova, Billy Osman’la kazandı

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AKSA Süper Lig’de 24.hafta karşılaşmasında Merit Alsancak Yeşilova ile Göçmenköy karşı karşıya gelirken, Merit Alsancak Yeşilova golcüsü Billy Osman’ın attığı gollerle 2-0 kazandı

Yeşilova, Billy Osman’la kazandı

Yer: Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Rıdvan Çetinkaya, Hüseyin Özaşık, Hüseyin Özkan

M.A.Yeşilova: Kemal, Bill Osman, Mejdi, Mustafa Salk, Aksel, Chibuzor, Yasin, Bayram, Vakkas, Memduh, Mustafa Vardi

Göçmenköy: Kemal, Arda, Reşit, Fikret, Hüseyin, Cemal, Burak, Mahmut Amasyalı, Hüseyin, Mehmet, Mahmut İneci

Goller: 24’ ve 29’Bill Osman Beyza (MAY)

Ani gelişen M.A.Yeşilova atağında Mustafa Salk’ın pası sonrasında topla buluşan Bill Osman, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi (1-0).

29.dakikada gelişen M.A.Yeşilova atağında Yasin Doğan’ın pasında topla buluşan Bill Osman, kendisinin ve takımının 2’nci golünü attı (2-0).

Karşılaşmanın ilk devresini Merit Alsancak Yeşilova 2-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci devresinde pozisyon kısırlığı yaşandı ve maçı Merit Alsancak Yeşilova ilk devrede bulduğu gollerle 2-0 kazanarak puanını 45’e çıkardı. Göçmenköy ise 32 puanda kaldı.

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