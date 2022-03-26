Yeşilova, Billy Osman’la kazandı

Yer: Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı
Hakemler: Turgay Misk, Rıdvan Çetinkaya, Hüseyin Özaşık, Hüseyin Özkan
M.A.Yeşilova: Kemal, Bill Osman, Mejdi, Mustafa Salk, Aksel, Chibuzor, Yasin, Bayram, Vakkas, Memduh, Mustafa Vardi
Göçmenköy: Kemal, Arda, Reşit, Fikret, Hüseyin, Cemal, Burak, Mahmut Amasyalı, Hüseyin, Mehmet, Mahmut İneci
Goller: 24’ ve 29’Bill Osman Beyza (MAY)
Ani gelişen M.A.Yeşilova atağında Mustafa Salk’ın pası sonrasında topla buluşan Bill Osman, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi (1-0).
29.dakikada gelişen M.A.Yeşilova atağında Yasin Doğan’ın pasında topla buluşan Bill Osman, kendisinin ve takımının 2’nci golünü attı (2-0).
Karşılaşmanın ilk devresini Merit Alsancak Yeşilova 2-0 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci devresinde pozisyon kısırlığı yaşandı ve maçı Merit Alsancak Yeşilova ilk devrede bulduğu gollerle 2-0 kazanarak puanını 45’e çıkardı. Göçmenköy ise 32 puanda kaldı.