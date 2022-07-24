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Yeşil sahalar ‘Arslan’sız kaldı

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Yeşil sahalar ‘Arslan’sız kaldı
NİYAZİ ERGÜLEN
Güzelyurt bölgesi takımlarından Binatlı ve Baf Ülkü Yurdu’nun başarılı ve tecrübeli futbolcusu Fikri Arslan futbol hayatını sonlandırdığını açıkladı.
Tecrübeli futbolcu Fikri Arslan bugün yaptığı paylaşımla futbola veda ettiğini duyurdu.
Arslan’ın paylaşımı şöyle:
Uzun yıllar severek hizmet ettiğim futbol camiasına veda etme vakti benm içinde gelmiş bulunmakta.gerek günümüz şartları yoğun iş tempom ve en önemlisi aileme vakit ayırmak için böyle bir durum gerçekteşti benim için.
Üzerimde bu güne kadar emeği olan herkesten Allah razı olsun herkese benim hakkım helaldir. Uzun yıllarımı verdiğim Baf camiası ve son olarak aktif futbol oynadığım Binatlı camiasına da benim bu yere gelmemde olan büyük katkılarından dolayı sonsuz teşekkürler ediyorum. Herşeyin bir sonu olduğu gibi benim da futbol maceram bitmiş bulunmakta. Herşeyin en hayırlısı dilerim iyi ki bu futbol camiasında benimde ismim oldu. İlerde inşallah doğacak oğlum benim futbol aşkımı devam ettir ir ve onu da bu futbol camiasına kazandırırım.
 
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