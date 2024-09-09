banner913
banner932
Cihangir, orta sahasına Gine’den transfer
Cihangir, orta sahasına Gine’den transfer
16 0
Yarın sağanak bekleniyor
Yarın sağanak bekleniyor
32 0
 
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Serim, 3’üncü Cumhurbaşkanı Eroğlu’nu ziyaret etti
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Serim, 3’üncü Cumhurbaşkanı Eroğlu’nu ziyaret etti
23 0
İnsanlık utancı!
İnsanlık utancı!
80 0
Kaldırımda yatarken bulundu
Kaldırımda yatarken bulundu
38 0
Cemal Balses Anı Maçı Yeniboğaziçi’nin
Cemal Balses Anı Maçı Yeniboğaziçi’nin
30 0
Gazeteciler Birliğini ziyaret eden Taçoy: “Basının özgürce konuştuğu bir ülke yaratacağız”
Gazeteciler Birliğini ziyaret eden Taçoy: “Basının özgürce konuştuğu bir ülke yaratacağız”
31 0
banner1032

Yerli transferde son gün imzaları atıldı

banner1020

Transferin son gününde Süper Ligden Gönyeli, C. B. Gençlik Gücü ve Karşıyaka, 1. Ligden ise Lapta, Yalova ve Çanakkale takımları yaptıkları transferlerle dikkat çektiler

banner1045
Yerli transferde son gün imzaları atıldı
banner971
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig ve AKSA A2 Ligleri’nde yerli kiralık transferi dün sona erdi.
Birçok takım transferin son gününde kadrolarını güçlendirmek için kiralık olarak transferlerine imza attırdı.
Transferin son gününde Süper Ligden Gönyeli ile Karşıyaka, 1. Ligden ise Lapta, Yalova ve Çanakkale takımları transferde hücuma kalktılar.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.