Yerli transferde son gün imzaları atıldı

Transferin son gününde Süper Ligden Gönyeli, C. B. Gençlik Gücü ve Karşıyaka, 1. Ligden ise Lapta, Yalova ve Çanakkale takımları yaptıkları transferlerle dikkat çektiler

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig ve AKSA A2 Ligleri’nde yerli kiralık transferi dün sona erdi.

Birçok takım transferin son gününde kadrolarını güçlendirmek için kiralık olarak transferlerine imza attırdı.

Transferin son gününde Süper Ligden Gönyeli ile Karşıyaka, 1. Ligden ise Lapta, Yalova ve Çanakkale takımları transferde hücuma kalktılar.

