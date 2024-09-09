Yerli transferde son gün imzaları atıldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig ve AKSA A2 Ligleri’nde yerli kiralık transferi dün sona erdi.
Birçok takım transferin son gününde kadrolarını güçlendirmek için kiralık olarak transferlerine imza attırdı.
Transferin son gününde Süper Ligden Gönyeli ile Karşıyaka, 1. Ligden ise Lapta, Yalova ve Çanakkale takımları transferde hücuma kalktılar.
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