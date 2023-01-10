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Yenilenen Taksim Sahası’nı Kasapoğlu açacak

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Yenilenen Taksim Sahası’nın 12 Ocak’ta yapılacak açılış töreni için T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu adaya geliyor

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Yenilenen Taksim Sahası’nı Kasapoğlu açacak
Lefkoşa’da Yeşil Hat üzerinde bulunan tarihi Taksim Sahası’nda yapılan yenileme çalışmaları tamamlandı.
12 Ocak’ta yapılacak açılış töreni için T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu adaya geliyor
Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında Gençlik ve Spor alanında imzalanan İşbirliği Protokolü kapsamında yenileme çalışmaları tamamlanan sahanın açılışı, 12 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek.
Perşembe günü saat 14.45’de T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da katılımları ile yapılacak basın açıklamasından sonara Saha kullanılmaya başlanacak.
Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu ile Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü, Taksim Sahası’nda tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi.
Cahitoğlu, Haziran ayında Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzalanan protokol sonrasında Taksim Sahası ile ilgili olarak çalışmaları başlattıklarını anımsatarak, başlatılan çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Taksim sahasının granür serme işleminin sonunda olduklarını belirten Hüseyin Cahitoğlu, bu işlemin sona ermesi ile birlikte sahanın hazır olacağını söyledi.
Cahitoğlu, Çetinkaya Türk Spor Kulübü’nün kullanımına verilen sahanın özelde Çetinkaya Türk Spor Kulübü, genelde ise ülke sporuna hizmet edeceğini vurguladı.
Cahitoğlu ayrıca, sahanın kullanmak isteyen okullara da hizmet vereceğini söyledi.
 
 
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