Yenierenköy’ün yeni başkanı Göksal Hacıhasanoğlu

Yenierenköy’de Ramazan Kırmızıyüz’ün başkanlık görevinden ayrılması sonucunda olağanüstü genel kurul sonucunda Göksal Hacıhasanoğlu, üyelerin onayıyla yeni kulüp başkanı oldu

BTM 1. Lig doğu bölgesi takımlarından Yenierenköy’de kısa süre önce yapılan genel kurulda başkanlığa seçilen Ramazan Kırmızıyüz’ün başkanlık görevinden ayrılması sonucunda olağanüstü genel kurul yapıldı.

Yenierenköy’de olağanüstü genel kurul toplantısı Çarşamba akşamı gerçekleştirildi. Olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda tek başkan adayı olan Göksal Hacıhasanoğlu, üyelerin onayıyla yeni kulüp başkanı oldu.

HACIHASANOĞLU:DEVRALDIĞIMIZ BAYRAĞI BAŞARIYLA TEMSİL EDEREK DAHA DA YUKARIYA TAŞIYACAĞIZ

Göksal Hacıhasanoğlu başkan seçilmesi sonrasında kendi sosyal medya hesabından şu paylaşımı ile camiaya seslendi:

“Bölgemizin köklü ve güzide Kulübü olan Yenierenköy Türk Spor Kulübü nün yapılan olağanüstü genel kurulunda başkan olarak seçilerek bu zor süreçte sorumluktan kaçmayarak. Her zaman olduğu gibi bu günde bölgemiz gençlerinin yanında olarak bu ateşten gömleği giydik. Çıktığımız bu yolda tüm bölge halkının desteğiyle devraldığımız bayrağı başarıyla temsil ederek daha da yukarıya taşıyacağız. Tüm Yenierenköy Türk Spor Kulübü camiasını hayırlı uğurlu olmasını dilerim.



