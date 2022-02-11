Yenierenköy’e 2 maç saha kapatma, futbolcuya 4 maç men

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 5-6 Şubat 2022 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. İktisatbank BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Emrah Zaghloul (Vadili) 3 Maç

Mustafa Kılıç (Geçitkale) 3 Maç

Mimar Dağ (Yenierenköy) 3 Maç

Hüseyin Karava (Denizli) 1 Maç

Mehmet Türüt (Sadrazam Kayalar) 1 Maç

Hasan Avcıkadir (Sadrazam Kayalar) 2 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

Kemal Yakutoğlu (Demirerler Cons. Demirhan) 2 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Oğuzhan Duran (Akova Vuda)

Mehmet Alşan (Denizli SK)

Özgür Ruso (Gülgün Süt Düzova GSK)

Mustafa Yorgancı (Serdarlı GB)

Umut Arslan (Türkmenköy ASK)

Ahmet Aydoğdu (Tüfekçi Ortaköy SK)

Berke Tayançlı (Dikmen Gücü SK)

Gaffar Şener (Serdarlı GB)

Çağrı Taşdemirci (Tüfekçi Ortaköy SK)

BTM KURULU KARARLARI

1) 16474 maç numarası ile Yenierenköy TSK-Geçitkale GSK arasında 05/02/2022 tarihinde oynanan İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup müsabakasının bitiş düdüğü sonrasında Yenierenköy TSK taraftarlarının yaratmış olduğu saha olaylarının raporları incelenmiş olup aşağıdaki kararlar alınmıştır.

a) Yenierenköy TSK, KTFF Disiplin Talimatı’nın 52.maddesine aykırı hareket ettiği ve DT20/4 uyarınca Yenierenköy Stadı’nın 2 (iki) maç kapatılmasına;

b) Yine aynı müsabakada Yenierenköy TSK futbolcusu 110593 lisans numaralı Berkan Sünmez rakip oyuncusunun arkasından şiddetli tekme atması ve saha olaylarının büyümesine neden olduğu raporlarda tespit edilmiş ve DT 43/2 uyarınca, 4 (dört) müsabakadan men cezası verilmiştir.

2) İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı ve Beyaz Grup’ta 9.hafta maçları tescil edilmiştir.

